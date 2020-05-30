В Ингушетии отменили режим КТО после ликвидации двух террористов

В ингушском городе Сунжа отменили режим контртеррористической операции (КТО) после ликвидации двух террористов. Об этом в субботу, 30 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

«Начальником УФСБ России по Республике Ингушетия принято решение об окончании контртеррористической операции. С 19:00 мск правовой режим КТО, действовавший с 14:30 мск, а также связанные с ним ограничения, отменены», — указано в сообщении.

О ликвидации террористов стало известно ранее 30 мая. Фамилия одного из погибших Оздоев. Они укрывались в кафе «Смак» на улице Демченко, где их заблокировали силовики. Боевики могли быть гражданами Узбекистана, которые работали в одном из цехов по изготовлению мебели. В настоящее время территорию проверяют взрывотехники. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

По данным РИА Новости, нейтрализованные бандиты намеревались совершить ряд терактов в республике.

Решение о введении режима КТО было принято начальником республиканского управления ФСБ генерал-майором Сергеем Чернышевым в Сунже после начавшейся перестрелки правоохранительных органов с бандитами. Информированный источник сообщал о двух боевиках, которые были заблокированы в хозяйственной постройке.

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