Россиянина убили из кровной мести за конфликт начала 90-х

В Ингушетии мужчину застрелили из ружья в его собственном дворе: по предварительным данным, он стал жертвой кровной мести за события начала 90-х, в которых принимал участие. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает издание Baza.

По данным издания, в начале 90-х потерпевший попал в небольшое ДТП на мосту у села Сурхахи: он случайно задел машину, в которой сидел сын известного богослова. За это родственники молодого человека сильно избили виновника аварии. Потерпевший пообещал отомстить — и некоторое время спустя сына богослова убили.

Но отец погибшего запретил мстить за преступление, пока он жив. Однако несколько лет назад богослов скончался. На специальной комиссии в Магасе старейшины попытались помирить враждующие семьи. Но сторона покойного богослова не отказалась от мести, поскольку, по их мнению, оппоненты за 30 лет не признали вину в убийстве молодого человека и не назвали имя убийцы.

26 ноября 2018 года сообщалось, что бывший сотрудник милиции расстрелян неизвестным в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии. При этом среди версий преступления рассматривалась кровная месть.

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