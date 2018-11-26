В Ингушетии начали искать «кровника» расстрелянного бывшего милиционера

Бывший сотрудник милиции расстрелян неизвестным в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии. Об этом «Ленте.ру» сообщил Зураб Героев, официальный представитель республиканского Следственного управления СКР.

«25 ноября 2018 года примерно в 19 часов 20 минут неизвестный во дворе дома на улице Лермонтова расстрелял местного жителя, проживавшего по этому адресу. От полученных ранений 34-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сообщил Героев.

Он уточнил, что ведутся активные следственные действия, проверяются все возможные версии.

Вместе с тем, как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, убитый — бывший сотрудник милиции, в 2010 году осужденный за убийство на семь лет лишения свободы. «В связи с этим в первую очередь проверяется версия убийства по мотивам кровной мести, — рассказал наш собеседник. — Опрашиваются родственники и знакомые как погибшего, так и родственников его жертвы. Установлено, что мужчина освободился из мест лишения свободы в 2015 году, и с тех пор был очень осторожен, так как опасался нападения. Наряду с этой, следствие проверяет и другие возможные причины преступления».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!