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Расстрел из кровной мести на Кавказе попал на видео

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Видео: t.me/bazabazon

Убийство из кровной мести на Кавказе попало на видео. Запись опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах виден расстрел из автомата, устроенный человеком в белом автомобиле. Жертва находится в машине серебристого цвета. После стрельбы она останавливается посреди трассы, киллер догоняет ее и выпускает еще одну очередь.

По данным издания, преступление совершено в Ингушетии. Погибший — Башир Падиев из села Яндаре. В 2014 году его брат Хизир Падиев в ходе перестрелки убил одного из братьев Олиговых, еще двое получили ранения. Его посадили в тюрьму за убийство, а сейчас кровная месть нагнала его брата Башира.

29 мая проект «Правовая инициатива» опубликовал данные о совершенных на Северном Кавказе «убийств чести» в период с 2005 по 2018 год. За эти годы погибли 48 человек — 44 женщины и четверо мужчин. Убийцами женщин всегда оказывались близкие родственники — чаще брат или отец, заподозрившие их в «неприличном» и «неподобающем» поведении. Поводом для преступлений нередко становились слухи и чьи-то домыслы. Ни один из подстрекателей, по данным авторов исследования, привлечен к ответственности не был. Самим обвиняемым, которые проходили по статьям «Убийство» или «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», суд в ряде случаев определял минимальное из предусмотренных кодексом наказаний.

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