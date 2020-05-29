Названо число совершенных в России по мотивам «поруганной чести» убийств

За 2005–2018 годы на Северном Кавказе по мотивам «поруганной чести» были убиты 48 человек — 44 женщины и четверо мужчин. Исследование с такими данными на своем сайте публикует проект «Правовая инициатива».

Убийцами женщин всегда оказывались близкие родственники — чаще брат или отец, заподозрившие их в «неприличном» и «неподобающем» поведении. Поводом для преступлений нередко становились слухи и чьи-то домыслы. Ни один из подстрекателей, по данным авторов исследования, привлечен к ответственности не был. Самим обвиняемым, которые проходили по статьям «Убийство» или «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», суд в ряде случаев определял минимальное из предусмотренных кодексом наказаний.

В распоряжении исследователей были только те приговоры, которые суды размещали в свободном доступе. Однако чаще всего, полагают авторы документа, такие акты либо вывешивались несвоевременно, либо вообще не публиковались.

Ранее сообщалось, что каждая десятая убитая женщина в мире оказалась россиянкой. Это следует из доклада кризисного центра «Анна». Авторы доклада отметили, что в 2018 году Россия набрала ноль баллов в области законодательства по защите женщин, в том числе от насилия, и оказалась на одном уровне с Либерией, Габоном, Ираном и ОАЭ.

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