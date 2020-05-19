Заведено первое в России уголовное дело по факту обрезания клитора девочке

В Ингушетии заведено и передано в суд первое в России уголовное дело по факту проведения девятилетней девочке операции по обрезанию клитора, сообщает проект «Правовая инициатива» в Facebook.

Процедура была сделана в частной детской клинике «Айболит» в городе Магас без согласия родной матери и самого ребенка. Обвиняемой по делу пока проходит только детский гинеколог Изаня Нальгиева, которая выполнила ритуальное обрезание за две тысячи рублей.

Материалы по теме «Ведут девочек под нож в угоду мужчинам» Как и для чего проводится женское обрезание в Дагестане

«Московский комсомолец» писал, что родительница пострадавшей девочки также была вынуждена пройти через ритуал после свадьбы, поскольку того требовали традиции рода мужа-ингуша. Когда женщина была беременна, мужчина привел в дом вторую жену, после чего первая потребовала развод. Девочка стала жить с матерью, бабушкой и братом, отец почти не интересовался ей и редко общался. За девять лет она бывала у родителя лишь трижды, однако в июне 2019 года он внезапно захотел, чтобы она приехала в гости. На следующий день после приезда ей сделали операцию.

Инициатором идеи провести ребенку ритуальное обрезание, предположительно, была мачеха. Именно она отвела девочку в клинику и держала ее во время процедуры, угрожая, что без этого она умрет.

Когда обо всем узнала мать, она немедленно приехала за дочерью, у которой к вечеру тот же дня поднялась температура. В больнице хирург обнаружил «резаную рану размером 5 на 6 миллиметров в области клитора и малых половых губ». Когда родительница потребовала объяснений от бывшего супруга, он заявил, что обрезание было сделано, «чтобы она [дочь] не возбуждалась».

После случившегося девочка боится врачей и часто плачет. За причинение ей легкого вреда здоровью (часть 1 статьи 115 УК) врачу грозит штраф до 40 тысяч рублей, арест до четырех месяцев или исправительные работы на срок до года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!