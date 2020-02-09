Ингуш убил сестру за встречу с соблазнявшим женщин «кавказским Казановой»

Житель Ингушетии признался в убийстве сестры, оказавшейся в одной квартире с «кавказским Казановой» Исой Альтемировым, который выпрыгнул из окна во время задержания сотрудниками полиции. Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Девушку нашли убитой в квартире в Магасе, ее тело было покрыто многочисленными ножевыми ранениями. В убийстве заподозрили брата погибшей, и тот дал признательные показания.

По данным телеканала, девушка оказалась знакомой Альтемирова и находилась вместе с ним в квартире в Назрани, когда туда нагрянули сотрудники полиции. Полицейские хотели задержать мужчину по подозрению в серии вымогательств, но он бросил в них гранату, а затем выпрыгнул с пятого этажа и разбился. Граната не взорвалась, никто из сотрудников не пострадал. Во время обыска они обнаружили в квартире партию наркотиков, там же находились две женщины и мужчина.

Погибший Иса Альтемиров проходил по делу о вымогательствах вместе с братом Хасаном. По версии следствия, они соблазняли местных замужних женщин, заставляли их заниматься сексом с другими мужчинами, а затем требовали денег и шантажировали. Хасана задержали в июне прошлого года, Исе удалось сбежать во время конвоирования.

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