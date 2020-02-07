Соблазнявший замужних женщин россиянин погиб при задержании

Подозреваемый в вымогательстве денег у замужних ингушских женщин погиб при задержании, выпрыгнув с пятого этажа. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным источника канала, инцидент произошел в Назрани. Сотрудники полиции пришли в квартиру местного жителя Исы Альтемирова, чтобы задержать его за шантаж и вымогательства, но он попытался оказать сопротивление — бросил в них гранату. Та не взорвалась, тогда подозреваемый выпрыгнул из окна и разбился.

Вместе с Альтемировым в квартире находились еще несколько человек — две женщины и мужчины. Там же была обнаружена крупная партия наркотиков.

Иса Альтемиров проходил по делу о вымогательствах вместе с братом Хасаном. По версии следствия, родственники соблазняли местных замужних женщин, заставляли их заниматься сексом с другими мужчинами, а затем требовали денег и шантажировали. Хасана задержали в июне прошлого года, Исе удалось сбежать во время конвоирования.

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