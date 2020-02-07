Российский солдат стал серийным насильником и убийцей

В Ростовской области будут судить бывшего военнослужащего, оказавшегося серийным убийцей и насильником. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Как говорится в сообщении, Давида Сарабашяна задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 25-летней девушки в Ростове-на-Дону в октябре 2018 года. По версии следствия, он напал на прохожую на территории жилого комплекса «Суворовский», накинул на ее шею куртку, а затем изнасиловал. После этого Сарабашян задушил девушку, украл ее личные вещи и скрылся с места преступления.

Суд заключил задержанного под стражу. Во время расследования уголовного дела следователям удалось установить причастность Сарабашяна к серии аналогичных преступлений. По версии следствия, он начал свою преступную деятельность еще в 2000 году, когда служил в воинской части в Ростове-на-Дону. Как оказалось, в апреле и октябре того года он покидал место несения службы и нападал на женщин. Жертвами военнослужащего стали прохожие ростовчанки в возрасте 27 и 32 лет, он затащил обеих обеих в безлюдные места, изнасиловал, а затем задушил ремнем.

В ноябре 2001 года он изнасиловал и убил 16-летнюю девушку хуторе Ленинаван Мясниковского района, а в июле 2003 — 41-летнюю женщину на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

Еще одно преступление Сарабашян совершил в марте 2015 года на улице Петренко Ростова-на-Дону — напал на 29-летнюю женщину, но та сумела оказать ему сопротивление и избежать изнасилования.

В ходе следствия Сарабашяна направили на экспертизу, которая выявила у него расстройство сексуального предпочтения в виде садизма. Давиду Сарабашяну предъявили обвинение в изнасилованиях, покушениях на изнасилования и пяти эпизодах убийства, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru