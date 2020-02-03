Проститутка напала на заказавшего ее российского полицейского

В Подмосковье проститутка ударила ножом заказавшего ее услуги полицейского. Об этом в понедельник, 3 февраля, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, участковый уполномоченный полиции Сергей обратился к девушке по вызову. Он приехал по указанному адресу и заплатил за секс, но проститутка по какой-то причине передумала оказывать ему услуги. Полицейский попытался продолжить встречу, и девушка ударила его кухонным ножом в грудь.

Мужчину экстренно госпитализировали, по факту произошедшего проводится проверка. Как оказалось, ранившая его проститутка находится в федеральном розыске за неуплату алиментов.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе подмосковного главка МВД, инцидент произошел в поселке Биокомбинат Щелковского района. Раненый сотрудник работает в управлении МВД России по городу Королеву. Полицейский встречался с девушкой в свободное от службы время. Напавшую на него задержали, в отношении нее возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в Калужской области проститутка обвинила клиента в изнасиловании и заплатила ему 100 тысяч рублей за причиненный моральный вред. По данным прокуратуры региона, девушка была сотрудницей управления ФСИН и после инцидента лишилась работы.

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