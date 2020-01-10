Порнозвезда на пенсии пожаловалась на постоянные предложения секса за деньги

Известная порноактриса Лиза Энн (Lisa Ann), недавно завершившая карьеру, пожаловалась на назойливых поклонников, которые ассоциируют ее с героинями фильмов, в которых она снималась. Энн заявила, что ей регулярно предлагают деньги за сексуальную связь, принимая за проститутку. Ее слова приводит LADBible.

47-летняя порнозвезда посетовала на то, что вышла на пенсию в связи с назойливым поведением поклонников. Те считали, что если она занимается сексом на экране, значит, захочет продолжения и в жизни.

«Это так раздражает. Это демонстрирует мне, насколько люди дезориентированы тем, что они построили эти односторонние отношения со мной, они чувствуют, что имеют право на мое время», — пояснила бывшая порноактриса.

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По ее словам, до роста популярности в сети она могла делать, что хочет. Однако после того, как ролики с ее участием бесплатно распространились в интернете, окружающие сочли, что они в праве иметь доступ к ней как в человеку.

Энн считает, что это проблема будет только усугубляться, поскольку эротика доступна даже детям, которые воспринимают происходящее на экране как реальность. «В возрасте 10 лет они не зацикливаются на том факте, что мы каскадеры, сексуальные каскадеры, нам платят за это, но это не значит, что мы хотим делать это с вами», — заключила она.

Ранее модель под ником BunnyRoseX похвасталась, что смогла купить дом после того, как построила карьеру в вебкам-индустрии. До этого она работала в магазине.

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