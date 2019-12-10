Девушка бросила работу ради карьеры в порно и обогатилась

Девушка под ником BunnyRoseX смогла купить дом после того, как сделала карьеру вебкам-модели. Об этом она рассказала изданию Daily Star.

По словам 20-летней BunnyRoseX, с 16 лет она работала в магазине, но спустя два года решила сменить сферу деятельности. Она начала работать вебкам-моделью и продавать свои порновидео и фото откровенного содержания на специализированном сайте.

Девушка призналась, что смена профессии позволила ей обогатиться. Сейчас она зарабатывает до 2,5 тысяч британских фунтов в месяц (209,5 тысяч рублей). Кроме того, клиенты часто отправляют ей подарки: сумки, туфли, подарочные карты сайта Amazon, деньги.

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BunnyRoseX рассказала, что чаще всего люди просят порновидео и фото с ней, однако есть и необычные запросы. «Просят видео того, как я лижу ступни, фото коленных чашечек и даже просто моих рук», — поделилась она.

Девушка отметила, что не приемлет, когда люди просят сделать ее что-то бесплатно. «Это услуга, благодаря ей я плачу по счетам», — пояснила она. Недавно BunnyRoseX купила себе дом за 210 тысяч британских фунтов (17,6 миллиона рублей).

Она рассказала, что состоит в отношениях, и ее работа помогает ей в сексе. Она добавила, что раньше люди недооценивали ее из-за ее сферы деятельности, но теперь она не обращает на это внимания.

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