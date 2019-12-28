Pornhub назвал самые частые поисковые запросы в 2019 году

Порноактриса Аса Акира (Asa Akira) назвала самые популярные поисковые запросы и категории на сайте Pornhub в 2019 году. Видео опубликовал ресурс на YouTube.
В этом году сайт посетили более 42 миллиардов раз, что примерно 115 миллионов посещений в день. Всего было более 39 миллиардов поисковых запросов, загружено более шести миллионов видео, появилось более 98 тысяч новых актрис, увеличилось число пользователей женского пола.
Акира отметила, что события в мире напрямую отражаются на поисковых запросах. Например, в этом году были наиболее популярны видеоигры и блогеры.
В рейтинге наиболее трендовых запросов первое место заняло любительское видео, на втором месте — пришельцы, в Pornhub решили, что это связано с призывом пользователей сети штурмовать секретную военную базу ВВС США «Зона 51». Далее в рейтинге находятся ролики «от первого лица» (POV), британская косплеерша Бель Делфин (Belle Delphine), которая прославилась благодаря продаже воды из собственной ванны, и косплей.
Наиболее частыми поисковыми запросами стали японки, хентай, лесбиянки, мамочки, и корейцы.
Самой популярной порноактрисой стала 23-летняя американка Лана Роудс (Lana Rhoades), а самым популярным порноактером — 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла (Jordi El Niño Polla).
Ранее Pornhub определил предпочтения в порно у россиян в 2019 году и выяснил, что Россия вошла в топ-20 стран по просмотру видео на сайте.