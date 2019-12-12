Стали известны предпочтения россиян в порно в 2019 году

Порносайт Pornhub подвел итоги 2019 года, определив предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян. Статистика опубликована в блоге ресурса.

Россия вошла в топ-20 стран по просмотру видео на порносайте. В сумме эти страны дают Pornhub 79 процента всего трафика. Среднее время посещения среди жителей других стран составляет 10 минут 28 секунд.

Известно, что в среднем россияне стали проводить на ресурсе 8 минут 35 секунд — это на 47 секунд дольше, чем в 2018 году. Самой популярной категорией роликов, как и в прошлом году, стал хентай. Также часто искали видео с русскими актрисами.

Сайт посещают в среднем 115 миллионов раз в день, это равно общему населению Канады, Австралии, Польши и Нидерландов. Самым популярным поисковым запросом стал amateur (любительское порно), за ним следует alien (инопланетяне). В Pornhub посчитали, что это связано с призывом пользователей сети штурмовать секретную военную базу «Зона 51» в американском штате Невада.

Популярность набрали также ролики «от первого лица» (POV), — категория закрывает тройку главных запросов сайта. На четвертом месте оказалась блогерша Бель Делфин (Belle Delphine), прославившаяся благодаря продаже воды из собственной ванны. В 2019 году она завела канал на Pornhub, но эротического контента там не разместила.

Самыми популярными категориями порно в 2019 году стали видео с японскими актрисами, хентай и лесбийское порно. Чуть меньше пользователи искали видео категории MILF (с участием женщин средних лет), а также с корейскими и азиатскими актрисами.

Среди порноактеров самой популярной стала Лана Роудс (Lana Rhoades), за ней следует Миа Халифа (Mia Khalifa), которая перестала сниматься в подобных роликах еще в 2015 году. Райли Рид (Riley Reid), как и в прошлом году, заняла третье место. Из мужчин в этом списке выше всех расположился испанец Джорди Эль-Ниньо Полла (Jordi El Niño Polla) — он на шестом месте.

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