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Детский врач посоветовал смотреть порносайты вместо телевизора

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Детский врач и телеведущий Евгений Комаровский посоветовал пользователям сети чаще смотреть порноролики вместо телевизионных передач. Такое заявление он сделал в видео, опубликованном в Facebook.

Комаровский уточнил, что недавно узнал, что Украина вошла в список стран, жители которых чаще населения других государств смотрел видео на PornHub. Доктор назвал эту новость очень хорошей.

«Я вам честно скажу, ребят, что чем смотреть новости по телевизору, смотрите лучше PornHub. Это намного лучше для вашего здоровья. Вообще интересуйтесь не только политикой — здоровее будете», — заключил телеведущий.

Ранее порноресурс PornHub подвел итоги года, опубликовав рейтинг стран, жители которых чаще других смотрели ролики на платформе. Украина заняла 16 место, Россия — 18-е.

Комаровский является врачом-педиатром, писателем и телеведущим. Он ведет телепередачу «Школа доктора Комаровского» и рубрику «Спросите доктора Комаровского» в новостях на «Карусели», а также передачу «Микстура шоу» на Русском радио.

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