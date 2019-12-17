Актриса объяснила свой уход из Disney в порно более высокими заработками

Актриса Мейтленд Уорд объяснила свой уход из фильмов студии Disney в порно более высокими заработками, существующими в индустрии кино для взрослых. Об этом сообщает издание Daily Beast.

42-летняя артистка призналась, что совсем не жалеет о своем выборе. «Когда люди говорят, что мне пришлось пойти в порно, я смеюсь. Это хорошая работа, а я получаю больше денег сейчас», — поделилась звезда.

Уорд вспомнила, что ее агент был недоволен, когда она начала постить эротические снимки в Instagram. Он заявил, что компания Disney откажется работать с ней, если она не будет соответствовать роли «диснеевской мамочки». При этом сама актриса не хотела выступать в таком образе, поэтому она начала сниматься в порно, объяснив это желанием быть собой. По словам знаменитости, в настоящее время она зарабатывает до 62 тысяч долларов в месяц.

Мейтленд Уорд снималась в таких сериалах, как «Правила совместной жизни», «Большой ремонт», «Дерзкие и красивые» и «Бостонская школа». Она также появлялась в популярной комедии «Белые цыпочки».

В августе стало известно, что актриса Белла Торн, которая также сотрудничала с Disney, начала снимать порнофильмы. В октябре она стала победительницей ежегодной премии Pornhub.

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