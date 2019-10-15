Бывшая диснеевская актриса получила премию Pornhub

Американская актриса и певица Белла Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub. Информация об этом появилась в официальном Twitter-аккаунте сервиса.

Звезду наградили за короткометражный фильм «Она и он» (Her & Him). В сентябре состоялась его премьера на фестивале Oldenburg Film Festival в Германии, а с октября картина доступна и на самом Pornhub.

В беседе с порталом LADbible 22-летняя Торн, которая отказалась от карьеры в Disney ради проекта в порноиндустрии, призналась, что процесс работы над лентой был для нее достаточно интересным: «На съемочной площадке происходил реальный секс, я раньше никогда не снимала такое». Она добавила, что это ее первый опыт в качестве режиссера.

В августе артистка рассказала о своих пристрастиях в порно. «Это зависит от моего настроения, но обычно я люблю вещи пожестче. Это скорее всего заметно по моему фильму», — сказала она. Знаменитость подчеркнула, что захотела снять свое порно, потому что обычно люди не разговаривают о сексе: «Упаси господи сказать о сексе за ужином! О-о-о нет, это так страшно и неудобно! А на самом деле мы тратим добрую часть дня, думая о чем-то сексуальном, но просто блокируем это внутри себя».

Белла Торн получила известность благодаря сериалу Disney «Танцевальная лихорадка». Она также сыграла в проектах «Держись, Чарли!», «Простушка» и «Популярна и влюблена».

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