Начавшая снимать порно диснеевская актриса возмутила фанатов «грязным» фото

Американская актриса и певица Белла Торн сфотографировалась с девушкой в постели и опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте.

На нем звезда без лифчика и в коротких кожаных шортах обнимает свою возлюбленную, лицо которой невозможно разглядеть. «Она очень милая. Первая из моих девушек, которая стесняется камеры», — написала под постом артистка.

Подписчики сочли фотографию Торн в буквальном смысле грязной, так как женщина, которую обнимает знаменитость, запечатлена лежащей на кровати в штанах и кедах. «Почему они залезли в обуви в кровать?» — поинтересовалась пользовательница istanaqueen2019. «В обуви в кровать? Брось ее. Варварское дерьмо», — возмутился юзер dfpjk518. «Это мило и все такое, но меня очень беспокоят кеды. Вам стоит научиться снимать грязную обувь перед тем, как отправиться в кровать», — высказался подписчик felicity_flx.

Многие комментаторы порадовались за актрису и пожелали ей счастья с новой возлюбленной. Они также интересовались, кто изображен на снимке, и задавались вопросом, почему девушка больше не встречается с музыкантом Бенджамином Масколо.

В августе стало известно, что Белла Торн дебютировала в качестве режиссера и сняла короткометражный порнофильм. Лента была опубликована на сайте Pornhub. Вице-президент портала Кори Прайс похвалил работу звезды и назвал фильм «модернистским и сексуально откровенным изображением двух влюбленных в духе Ромео и Джульетты».

Белла Торн сыграла в таких фильмах, как «Ужас Амитивилля: Пробуждение», «Простушка», «Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день» и «Смешанные».

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