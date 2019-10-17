Получившая порнопремию 22-летняя актриса раскрыла причины своей развратности

Бывшая диснеевская актриса Белла Торн порассуждала над своей пансексуальностью и нуждой в романтическом внимании со стороны окружающих. Слова артистки передает «Би-би-си» в четверг, 17 октября.

Торн предположила, что ее стиль жизни мог сформироваться под влиянием знакомства с сексом в юном возрасте, или же из-за того, что она «подвергалась совращению всю свою жизнь».

15 октября 22-летняя Торн стала победительницей ежегодной порнопремии Pornhub за срежиссированный ею короткометражный фильм «Она и он» (Her & Him). В том же месяце актриса сфотографировалась с девушкой в постели, опубликовав снимок в соцсетях.

Ранее она раскрыла свои пристрастия в порно и в сексе, а в июне опубликовала в соцсетях переписку со злоумышленником, который украл ее обнаженные снимки. Торн выложила голые фотографии самостоятельно, чтобы ее не смогли шантажировать.

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