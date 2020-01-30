Российская проститутка заплатила клиенту 100 тысяч рублей

В Калужской области 30-летняя проститутка заплатила штраф в 100 тысяч рублей за ложные обвинения в изнасиловании и такую же сумму за моральный вред клиенту. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Калужский районный суд вынес женщине приговор по части второй статьи 306 УК РФ («Заведомо ложный донос, соединенный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления») и назначил ей штраф, а также удовлетворил иск потерпевшего за моральный вред. Кроме того, подсудимую уволили с основного места работы — она была сотрудницей управления ФСИН по Калужской области.

Как установил суд, в октябре 2018 года местная жительница разместила анкету на сайте знакомств. После этого с ней связался мужчина и они договорились встретиться для оказания сексуальных услуг за десять тысяч рублей. Однако после встречи мужчина не заплатил проститутке.

Женщина обратилась в полицию с заявлением, что клиент ее изнасиловал и ударил по лицу. Но обстоятельства, которые были изложены в заявлении, не подтвердились. Кроме того, на выводы следствия повлиял и тот факт, что мужчина предоставил аудиозапись об их договоренности о встрече.

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