В РПЦ окрестили проституцией пластические операции

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон окрестил пластические операции, которые делаются для красоты, проституцией. Такое заявление он сделал в эфире программы «Вопросы митрополиту» на телеканале ТВК, опубликованной на YouTube.

В ответ на вопрос, можно ли делать такие операции, владыка ответил: «Смертный грех! Все пластические операции есть проституция, потому что они делаются для угоды только блуда! Скорее всего, это даже маленькое, а может и глубокое сумасшествие».

По мнению священнослужителя, пластические операции можно делать только в том случае, если лицо человека пострадало — «страшное лицо пугает детей». В остальных случаях пластическая хирургия — это «страшное беснование». Священнослужитель отметил, что для украшения себя «достаточно косметики», которой и без того бывает слишком много.

«Украшать себя [нужно] верой и добрыми делами», а все неестественное — это «лицо дьявола», заключил свою речь митрополит.

18 сентября глава патриаршей комиссии по делам семьи Димитрий Смирнов сравнил суррогатных матерей с проститутками. «Разве суррогатная мать не торгует своим телом?» — спросил он, назвав суррогатное материнство «худшим из видов проституции». Кроме того, протоиерей выступил против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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