В РПЦ объяснили надобность золотых куполов

Богатое церковное убранство и архитектура храмов составляют культурную ценность народа. Об этом, отвечая на вопрос о надобности золотых куполов, заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА Новости.

«Это все культурное наследие», — объяснил представитель РПЦ, приведя в пример также Алмазный фонд, экспонаты в Третьяковской галерее и Эрмитаже.

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«Храмы, которые строятся сегодня, со временем будут признаны памятниками архитектуры — ими будут восхищаться так же, как мы восхищаемся сегодня древними храмами», — добавил митрополит.

Ранее в январе издание Znak.com написало о планах постройки на Урале самого большого в мире христианского храма. Согласно проекту, высота здания будет достигать 77 метров, а высота центрального купола составит 22 метра при диаметре в 33 метра. Сооружение собираются сделать трехъярусным. Строительство планируется начать в этом году.

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