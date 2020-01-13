В РПЦ рассказали о неправильных пожертвованиях на храмы

Принимать нажитые нечестным, «может быть, даже криминальным путем» деньги в качестве пожертвования на храм неправильно. В РПЦ рекомендуют священникам отказываться от таких приношений, а благотворителям — тратить «злодейские» деньги на помощь детям-сиротам. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) в эфире телеканала «Спас», передает РИА Новости.

Священнослужитель вспомнил случай, который произошел с ним в 1990-е годы. «Пришел человек. Какой-то его товарищ лежал в реанимации, подстреленный кем-то. И он принес деньги на храм. И я ему сказал: я не могу взять на храм, но можно взять на детский дом», — рассказал епископ.

По мнению главы синодального отдела, именно отсутствие «сребролюбия» (стремление к получению материальных благ и собственной выгоды — прим. «Ленты.ру») является главным качеством священнослужителя. Он отметил, что такого священника будут любить, несмотря на отсутствие навыков чтения проповедей, выступления на телевидении и пения. «А если он [священник] будет сребролюбив, то все его таланты будут ему во вред», — заключил епископ.

Какие именно деньги нужно жертвовать на храмы и как они должны зарабатываться, священнослужитель не уточнил.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Россия может превратиться в «выжженную землю с точки зрения истории», если древние храмы-памятники перестанут восстанавливать и реконструировать. Патриарх посетовал, что «из истории мало чего осталось в виде памятников» в связи с войнами, поэтому необходимо следить за состоянием храмов.

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