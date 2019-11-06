В РПЦ предрекли «выжженную землю» из-за утраты храмов

Россия может превратиться в «выжженную землю с точки зрения истории», если древние храмы-памятники перестанут восстанавливать и реконструировать. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

По словам священнослужителя, единственное, что связывает россиян с историческим прошлым — это православный храм. «Как мы хотим воспитывать национальное самосознание, как воспитывать связь времен в умах молодежи? Ведь нужно что-то показать и рассказать, а уже сейчас показывать почти нечего, а то, что стоит, находится в руинированном состоянии», — отметил патриарх.

Кирилл также посетовал, что «из истории мало чего осталось в виде памятников» в связи с войнами, поэтому необходимо следить, чтобы оставшиеся четыре тысячи храмов не превратились в руины.

В мае в Екатеринбурге начались протесты против строительства православного храма на месте сквера. Они продлились неделю и сопровождались столкновениями протестующих с охранниками и силовиками, а также задержаниями. Строительство было приостановлено, областные власти провели соцопрос о новом месте для собора Святой Екатерины. Позже местная епархия РПЦ отказалась от идеи возвести храм в сквере у Драмтеатра, а телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «Городом бесов».

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