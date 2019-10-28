В РПЦ захотели поучить школьников традиционным семейным ценностям

Главным предметом в российских школах должны быть основы семьи — в его рамках дети будут узнавать о традиционных ценностях на протяжении всего периода обучения. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает «Интерфакс».
По словам священнослужителя, в современном обществе забыли о традиционных ролях мужчин и женщин, в связи с чем «мы получили мужеподобную женщину и женоподобного мужчину». Это явление протоиерей расценивает как «катастрофу, потерю своих Богом установленных свойств».
«В каждом классе, где все так равноправненько, но женщина развивается гораздо быстрее, поэтому с 5-го класса девочки перерастают мальчиков, и опять же — угнетение», — подчеркнул священнослужитель.
Ранее священнослужитель не согласился с родителями, у которых «ребеночек не успел родиться — его уже английскому учат», тогда как основа русского языка, по его мнению, — церковнославянский язык. Он отметил, что «там надо выучить два десятка слов», тогда как по-английски «даже Зеленский через пень-колоду, но говорит».