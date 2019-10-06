Российских детей захотели учить церковнославянскому языку вместо английского

В РПЦ призвали родителей сначала учить детей церковнославянскому языку, а «потом, может быть, греческому», но не английскому. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий (Смирнов) в эфире телеканала «Союз», передает «Интерфакс».

Священнослужитель не согласился с родителями, у которых «ребеночек не успел родиться — его уже английскому учат», тогда как основа русского языка, по его мнению, — церковнославянский язык. Он отметил, что «там надо выучить два десятка слов», тогда как по-английски «даже Зеленский через пень-колоду, но говорит».

Кроме того, по словам священнослужителя, современный русский язык уже нельзя назвать настоящим, потому что «там половина англицизмов». «Вместо коробки для еды "фудбокс" (говорят в самолете). "Все ли получили фудбоксы?" Привет, я что, в Америку лечу?» — пожаловался протоиерей.

Ранее протоиерей посоветовал бить «по роже» детей, если они матерятся. По его мнению, мат — это язык, на котором говорит «всякая пьянь, ворье, наркоманы». В РПЦ его слова восприняли как шутку. Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе назвал его «добрым и отзывчивым» человеком.

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