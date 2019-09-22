Бить детей за мат по совету священника назвали недопустимым

В Госдуме назвали недопустимым бить детей за использование нецензурной лексики. Об этом заявила член думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, передает «Говорит Москва». Ранее бить «по роже» за мат предложил глава патриаршей комиссии по делам семьи Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Димитрий (Смирнов).

«Бить, применять меры воспитания с элементами жестокости недопустимо. Детей нужно больше любить и от этого все мы будем только добрее», — сказала Окунева. Она отметила, что с детьми нужно говорить и показывать личным примером, как нужно общаться с окружающими. «Когда детей любят, они становятся совершенно другими», — сказала она.

Ранее в воскресенье, 22 сентября, протоиерей Димитрий (Смирнов) предложил бить детей — так он ответил на вопрос, как можно навсегда отучить ребенка от нецензурной лексики. Он вспомнил, что однажды услышал мат от одного из своих подопечных. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», — сказал священник. Он отметил, что это самый эффективный способ, но подчеркнул, что к нему лучше не прибегать.

18 сентября глава патриаршей комиссии по делам семьи сравнил суррогатных матерей с проститутками. Кроме того, протоиерей выступил против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

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