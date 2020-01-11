В РПЦ дали совет по знакомству с девушками

В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что для православных христиан естественно знакомиться с девушками в храме. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, передает «Интерфакс».

По его словам, многие воцерковленные люди находят себе пару именно в храме при исполнении церковных послушаний или во внебогослужебное время. Также митрополит напомнил о поговорке про то, что браки заключаются на небесах.

«Конечно, храм — это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма — это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь», — отметил Иларион.

Также священник посоветовал парням подходить к девушкам и начать общаться, не стесняясь, если чувство между молодыми людьми возникло с первого взгляда.

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