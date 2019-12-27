В РПЦ объяснили снятие запрета на крещение иностранными именами

Русская православная церковь (РПЦ) разрешила проводить крещение под именами святых любых православных церквей, потому что так удобнее. Об этом НСН рассказал глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.

По его словам, решение снять запрет на крещение иностранными именами назревало давно. Иногда даже в древности из-за этой традиции имена при крещении не совпадали с реальными. Например, князя Владимира, при котором произошло крещение Руси, крестили с именем Василий. Сейчас в стране проживает много православных иностранцев, и им не понятно, зачем менять имя. «Также крестятся грузины, татары — их именами мамы с папами зовут, почему бы и не покрестить так», — объяснил представитель РПЦ.

Ранее Синод изменил правила крещения и поминания православных. Нововведением стала возможность родителям выбрать для ребенка имя святого, почитаемое в любой православной церкви. Например, вместо Иоанна и Иоанны можно назваться Джоном и Жанной.

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