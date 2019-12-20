В российской школе урок о терпимости закончился травлей единственной некрещеной

В Челябинске школьный урок, посвященный толерантному отношению к приверженцам разных религий, обернулся травлей единственной некрещеной ученицы. Как рассказала мать школьницы, с ней отказались играть одноклассницы и лучший друг, передает «Комсомольская правда».

На уроке учительница попросила поднять руки тех детей, кто крещен — таких оказался почти полный класс, и лишь одна девочка призналась, что не проходила таинство крещения. Учительница объяснила, что уважать нужно всех, однако дети ее проигнорировали ее слова. Так, мать школьницы рассказала, что другие девочки отшатнулись» от нее на перемене, потому что «они крещеные, а она нет».

Мать девочки также рассказала, что лучший друг, с которым дочь дружит с первого класса, сказал, что из-за того, что она некрещеная, «если он догонит ее и забашает, он может заболеть».

Женщина отметила, что не винит школу, так как уверена, что отношения девочки с одноклассниками восстановятся, но ситуация ей неприятна.

В начале ноября новосибирскую школьницу выгнали с чаепития, потому что ее мать отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Мать девочки рассказала, что ребенка довели до слез и запретили ей сидеть и есть со всеми. После этого девочку затравили одноклассники, один из них якобы ударил ее ногой. В результате врачи запретили девочке долго сидеть и освободили от занятий на неделю. Мать девочки предположила, что родители подговорили школьника ударить ее. Уголовные дела возбуждать не стали, женщина забрала документы дочери из школы.

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