Полиция проверила сообщения о травле российской школьницы из-за чаепития

По итогам проверки новосибирские полицейские отказались возбуждать уголовное и административное дела по заявлению матери восьмилетней ученицы школы №183, которую выгнали с классного чаепития после отказа родителей скидываться на нужды класса. Об этом сообщил представитель областного управления МВД, передает РИА Новости.

По его словам, опрошенные очевидцы не подтвердили указанные в заявлении и публикациях СМИ факты. «Было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что по факту избиения девочки, мать которой отказалась скидываться на чаепитие, проводятся проверки. По данным «Комсомольской правды», второклассницу затравили одноклассники, один из них ударил ее ногой. У девочки диагностировали сильный ушиб копчика. Врачи запретили ей долго сидеть и освободили от занятий на неделю. Мать девочки предположила, что ударить ребенка мальчика подговорили родители.

Инцидент с чаепитием произошел в начале ноября — новосибирскую школьницу выгнали с мероприятия за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Мать девочки рассказала, что ребенка довели до слез, запретив ей сидеть и есть со всеми.

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