В российской школе запретили чаепития после травли девочки

Администрация новосибирской школы №183 запретила проводить чаепития после инцидента с восьмилетней девочкой, которой не позволили сидеть за общим столом на детском празднике. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 6 ноября.

По словам директора учебного учреждения Натальи Пермяковой, в настоящий момент в случившемся разбираются правоохранительные органы, так как от родителей поступают противоречивые сведения относительно достоверности информации. Она также отметила, что в классах средства на подарки для детей или праздничные мероприятия собираются на добровольной основе.

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Директор также рассказала, что девочка дружит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю. «Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами», — сказала директор, добавив, что никто не имеет права выгонять школьника с общего мероприятия.

Накануне появились сообщения о том, что ученицу выгнали с чаепития за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. По словам матери девочки, учительница довела ребенка до слез, запретив ей сидеть и «кушать» со всеми.

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