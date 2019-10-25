Россиянка пожаловалась на травлю сына в школе из-за отца-убийцы

В Тогучине Новосибирской области родители детей из третьего класса местной школы требуют отчисления сына мужчины, осужденного за убийство первоклассницы. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» в пятницу, 25 октября, со ссылкой на слова матери школьника.

По данным издания, проблемы начались еще в первом классе. Очередной конфликт произошел, когда классная руководительница не стала брать ученика на театральную постановку, на которую отправился весь класс. В результате она отказалась от классного руководства, а родители остальных детей объявили мальчику и его маме бойкот, пишет КП.

«Обижают его… Он прячется в туалете, плачет. Вычеркивают его фамилию из списка класса», — рассказала мама Надежда.

В открытом письме, поступившем в редакцию газеты, говорится, что женщина буквально «замучила классного руководителя своими придирками».

«Когда же нашим детям, учителю, нам, родителям, дадут возможность спокойно учиться и радоваться жизни?! Мы настоятельно просим вас, Надежда, покинуть наш класс, если вас в нем никто и ничто не устраивает!» — говорится в обращении, под которым подписались 14 человек (всего в классе 22 ребенка).

Как пояснила бабушка одной из учениц, именно мальчика «никто не преследует и не гнобит», все претензии адресованы его маме, а о криминальном прошлом его отца многие и не знали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!