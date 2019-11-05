Мать еще одной российской школьницы пожаловалась на травлю за отказ скидываться

Мать ученицы школы №196 в Кировском районе Новосибирска пожаловалась на запрет участвовать в чаепитии детям, чьи родители не приготовили угощения. Об этом сообщает «Сиб.фм».

Женщина отметила, что такое правило ввела классная руководительница.

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Ранее с чаепития выгнали ученицу школы №183 в Новосибирске за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Как рассказала мать ребенка Марина, ее дочь пришла на чаепитие без нее, так как сама она находилась в больнице. Член родительского комитета Евгения, собиравшая деньги, взяла ребенка за руку и заявила: «Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди садись там, где твои кексы, там и кушай». Девочка ушла в слезах. После этого классный руководитель вернул ее в класс, однако Евгения забрала у нее и стакан для сока, так как ее мать не сдает деньги и девочке «пить не из чего».

Директор школы Наталья Пермякова рассказала, что учебное заведение проводит «педагогическое расследование». Педагог подчеркнула, что школа не собирает «ни копейки» на свои нужды, но есть родители, которые собирают деньги на развлекательные мероприятия и подарки детям.

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