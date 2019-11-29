Мать затравленной из-за чаепития российской школьницы забрала документы

Восьмилетнюю ученицу школы №183, которую выгнали с классного чаепития после отказа родителей скидываться на нужды класса, переведут в другую школу после инцидента с избиением ребенка. Об этом родители одноклассников девочки сообщили Telegram-каналу издания «Подъем».

«В классе обычная школьная обстановка. Инспектор по делам несовершеннолетних опросил детей, никто не видел, чтобы девочку избивали, саму Милану опросить не получилось, так как ее мама против», — заявил собеседник издания, подчеркнув, что мать девочки уже забрала документы.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что второклассницу затравили одноклассники. Один из них якобы ударил ее ногой. У девочки диагностировали сильный ушиб копчика. Врачи запретили ей долго сидеть и освободили от занятий на неделю. Мать девочки предположила, что родители мальчика подговорили ударить ее ребенка. По итогам проверки возбуждать уголовные дела не стали.

Инцидент с чаепитием произошел в начале ноября — новосибирскую школьницу выгнали с мероприятия за то, что ее мама отказалась сдавать деньги на нужды класса из-за отсутствия отчетности. Мать девочки рассказала, что ребенка довели до слез, запретив ей сидеть и есть со всеми.

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