Российский священник рассказал о «сатанинской наледи» в сердцах полицейских

В Новосибирске священник Анатолий (Альшевский) на встрече с полицейскими рассказал о «сатанинской наледи» в их сердцах и посоветовал, как можно справиться с ней. Об этом сообщается на сайте новосибирской епархии.

По словам священнослужителя, «сатанинская наледь» в сердцах полицейских возникает из-за той социальной среды, в которой они вынуждены исполнять свой «служебный долг». «Грех окружающих не может не порождать зломрачные последствия в душах служителей закона», — отметил священник, подчеркнув, что справиться с «наледью» можно только «божьим прикосновением».

Беседа состоялась в рамках курса «Основы православной веры и христианской нравственности» для полицейских региона. За последние два месяца священнослужители провели уже девять занятий для сотрудников местного УВД.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) заявил, что принимать нажитые нечестным, «может быть, даже криминальным путем» деньги в качестве пожертвования на храм неправильно. В РПЦ рекомендуют священникам отказываться от таких приношений, а благотворителям — тратить «злодейские» деньги на помощь детям-сиротам.

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