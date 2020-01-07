Немец сходил в эротическую сауну и потребовал чек

В Германии мужчине после посещения сауны отказались выдать чек за оказанные услуги. В итоге в ситуации смогла разобраться только подоспевшая полиция. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Дело в том, что в Германии с 1 января 2020 года любой бизнес обязан выдавать клиентам квитанции о проданных товарах или оказанных услугах. Однако когда мужчина в начале января сходил в сауну и потребовал чек, ему было отказано. Более того, служба безопасности организации выставила его за порог. Документ он смог получить только после того, как на место происшествия подоспела полиция.

В правоохранительных органах сообщили, что не знают точно, какие услуги были оказаны мужчине в сауне и почему он так настойчиво требовал чек. Однако в подобных заведениях работают проститутки и предоставляются эротические услуги, пишет издание. Кроме того, такие места известны нудистскими вечеринками.

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