Вдовец затерроризировал чужую семью проститутками и пиццей

Федеральный суд Гавайев рекомендовал экстрадировать Лорена Окамуру (Loren Okamura) в американский штат Юта, чтобы там он ответил за преследование семьи Уолта Гилмора (Walt Gilmore). Об этом сообщает Newsweek.

44-летний мужчина начал киберпреследование семьи Гилмора в начале 2018 года. Он ежедневно направлял его взрослой дочери электронные письма и сообщения, где склонял ее к самоубийству. По словам Окамуры, этим она бы «сделала семье одолжение». Также мужчина звонил жертве. Позднее он разместил ее фото и адрес на сайте объявлений Craigslist.

Помимо этого, в течение нескольких месяцев он заказывал на адрес Гилмора проституток, специалистов по уходу за деревьями, эвакуаторщиков, слесарей и представителей других профессий, а также различные службы доставки. Известно, что с ноября 2018 года по февраль 2019-го вызовов было более 80.

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В итоге семья была вынуждена прибегнуть к помощи полицейских: любой, кому было указано предоставить услуги Гилморам, должен был сообщить о происходящем правоохранителям.

За Окамурой следили с января, когда семья Гилмор добилась судебного запрета в его отношении. Мужчину было трудно найти, поскольку он не имел постоянного адреса или работы. Его арестовали в супермаркете в конце ноября в результате 15-часовой поисковой операции.

Несмотря на использование анонимных приложений, его сумели выследить через Apple ID. Мужчине вменяется киберпреследование, угрозы и перевозка людей для занятий проституцией. Залог за него не назначен. Адвокаты Окамуры настаивают, что их подзащитный переживает тяжелые времена после смерти супруги.

Ранее стало известно, что жительница австралийского Сиднея отправила около девяти тысяч сообщений бывшему возлюбленному. После расставания она решила запугать мужчину, угрожая ему. Позднее женщина предстала перед судом.

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