Голый полицейский арестовал преступника в сауне

В пригороде Стокгольма, столицы Швеции, обнаженный полицейский арестовал беглого преступника, приговоренного к тюремному заключению за нападение с отягчающими обстоятельствами. Об этом сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в нерабочее время, когда оба отдыхали в сауне. Они случайно оказались рядом и узнали друг друга. «Обнаженный офицер сказал мужчине, что ему следует считать себя арестованным», — рассказала пресс-секретарь шведской полиции Карина Скагерлинд (Carina Skagerlind).

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После этого полицейский позвонил коллегам, которые приехали в сауну и увели преступника. «Арест был лишен драматизма, а разыскиваемый мужчина не пытался сбежать», — утверждает Скагерлинд.

В 2017 году сообщалось, что австрийская полиция задержала обнаженного мужчину, подозреваемого в воровстве. Забравшись через окно в гостиничный номер в Вене, он похитил наручные часы и деньги, принадлежавшие постояльцу.

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