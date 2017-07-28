Обнаженного и разбрасывающего деньги грабителя банка арестовали в США

В городе Форт Лаудердэйл (американский штат Флорида) арестовали мужчину, который ограбил банк и, обнажившись, начал разбрасывать деньги на улицах. Об этом в пятницу, 28 июля, пишет The Sun Sentinel.

По информации сотрудников ФБР, задержанным оказался 25-летний Александр Хайден Спербер (Alexander Hayden Sperber). Мужчина не был вооружен, он лишь изображал, что в его руках находится пистолет, выставив перед собой указательный палец. Злоумышленнику удалось пригрозить сотруднице банка, которая выдала ему около 4,7 тысячи долларов.

На выходе из банка Спербер начал раздеваться и бросать деньги в прохожих. Когда мужчину задержали сотрудники местного департамента полиции, он сообщил, что таким образом хотел начать карьеру комедийного актера. Американцу выдвинули обвинения в ограблении.

Ранее в июле стало известно, что в польском городе Сувалки обнаженный мужчина зашел в один из местных продуктовых магазинов и украл несколько бутылок пива. После этого 33-летний злоумышленник вынес из другого магазина пачку сигарет и зашел в один из местных баров.