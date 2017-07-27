Обнаженный мужчина украл пиво из магазина в польских Сувалках

Видео: dailymail.co.uk

В польском городе Сувалки обнаженный мужчина зашел в один из местных продуктовых магазинов и украл оттуда несколько бутылок пива. Видеозапись с камеры видеонаблюдения гастронома газета Daily Mail опубликовала в четверг, 27 июля.

Мужчину никто не остановил, так как продавец магазина был шокирован его внешним видом. По информации издания, правонарушителем оказался 33-летний злоумышленник, имя которого не называется. Как сообщили сотрудники местного отделения полиции, после кражи пива голый человек также вынес из другого гастронома пачку сигарет и зашел в один из местных баров.

Мужчину арестовали, пока он ожидал своего заказа в заведении. Он расплакался при сотрудниках полиции и вернулся в продуктовый магазин, чтобы оплатить украденное пиво. Отмечается, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Правонарушитель обвиняется в краже и публичном обнажении.