Голая пьяная туристка вызвала переполох на пляже в Таиланде

Голая китайская туристка на пляже в таиландском городе Паттайя перепугала местных жителей, которые приняли ее за призрака. Об этом пишет газета The Sun.

По данным издания, инцидент произошел в ночь на вторник, 25 июля. Несколько человек, проходивших по пляжу, заметили 40-летнюю Чжан Янь (Zhang Yan), которая стояла без одежды в море в нескольких метрах от берега.

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Сначала очевидцы запаниковали, приняв китаянку за привидение. Однако затем они поняли, что перед ними женщина, которая ведет себя странно.

Прохожие вызвали полицию, которая примерно полчаса уговаривала туристку выйти из воды. По словам стражей порядка, Чжан Янь была пьяна и не могла объяснить свое поведение.

Гражданку КНР доставили в полицейский участок для допроса. В итоге ей не стали предъявлять никаких обвинений и отпустили. Туристка вернулась в свой отель.

Ранее в июле пару из России задержали в Паттайе за то, что они купались и ходили по местному пляжу полностью обнаженными.