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Двух голых пьяных россиян задержали на пляже в Таиланде

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Двух полностью обнаженных россиян — мужчину и женщину — задержали в ночь на воскресенье, 23 июля, на пляже таиландского курорта Паттайя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт выходящей на тайском газеты Thai Rath.

По информации издания, пара купалась и ходила по пляжу голышом. Задержание было произведено в связи с непристойным поведением в общественном месте. Нарушителям спокойствия грозит штраф, который, как указывает агентство, обычно составляет около 20 долларов.

Как отмечает сайт discover-thailand.ru, среди прочих определяющих поведение правил и норм, действующих на территории королевства, существует и закон, запрещающий выходить из дома без нижнего белья. Нудизм в Таиланде запрещен, а проявление интимной близости на людях считается неприличным.

Согласно распространенным в марте этого года данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Таиланд занимает второе место в перечне стран, где в прошлом году произошло наибольшее количество инцидентов с российскими путешественниками — 23. Лидером рейтинга оказалась Россия, где эксперты насчитали 26 происшествий с внутренними туристами. Третье место у Доминиканской Республики (8).

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A woman sits on a terrace at Tiki hostel in Cantagalo favela, in Rio de Janeiro, Brazil, April 16, 2016. Hostels in a few of RioÕs more than 1,000 slums serve not only as a cheap housing alternative for the more adventurous among the estimated 500,000 foreign tourists expected to arrive for the Olympics in August. The establishments also open up the rich culture of the city's shantytowns for travellers, giving them a glimpse into once "no-go" areas where about one-fifth of Rio's population lives. REUTERS/Pilar Olivares SEARCH "HOLIDAY FAVELAS" FOR THIS STORY. SEARCH "THE WIDER IMAGE" FOR ALL STORIES TPX IMAGES OF THE DAYЛотерея, карнавал и «розочка»
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