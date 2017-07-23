Двух голых пьяных россиян задержали на пляже в Таиланде

Двух полностью обнаженных россиян — мужчину и женщину — задержали в ночь на воскресенье, 23 июля, на пляже таиландского курорта Паттайя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт выходящей на тайском газеты Thai Rath.

По информации издания, пара купалась и ходила по пляжу голышом. Задержание было произведено в связи с непристойным поведением в общественном месте. Нарушителям спокойствия грозит штраф, который, как указывает агентство, обычно составляет около 20 долларов.

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Как отмечает сайт discover-thailand.ru, среди прочих определяющих поведение правил и норм, действующих на территории королевства, существует и закон, запрещающий выходить из дома без нижнего белья. Нудизм в Таиланде запрещен, а проявление интимной близости на людях считается неприличным.

Согласно распространенным в марте этого года данным Российского союза туриндустрии (РСТ), Таиланд занимает второе место в перечне стран, где в прошлом году произошло наибольшее количество инцидентов с российскими путешественниками — 23. Лидером рейтинга оказалась Россия, где эксперты насчитали 26 происшествий с внутренними туристами. Третье место у Доминиканской Республики (8).