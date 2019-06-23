Избитые в Ингушетии полицейские попали в разборку двух тейпов из-за женщин

Стали известны подробности драки в Ингушетии, в ходе которой избили нескольких сотрудников полиции. Как сообщает Telegram-канал Baza, это произошло во время разборок двух тейпов. Источники информации не указываются.

По данным канала, несколько ингушей соблазняли замужних женщин и заставляли их заниматься сексом с другими мужчинами и требовали денег. Женщин шантажировали и угрожали отправить записи мужьям. Один из мужей узнал о существовании видео с супругой и провел собственное расследование. Он выяснил, что соблазнением занимался некий Хасан Альтемиров. Мужчина выследил его и попытался застрелить.

Альтемиров получил ранение в ногу, его доставили в больницу. Медики, увидев огнестрельное ранение, вызвали полицию. Через день к больнице, где находился пострадавший, приехали родственники стрелявшего мужчины и попытались прорваться в палату. Семеро полицейских начали стрелять в воздух, чтобы успокоить толпу, но в итоге их избили. В это время родственники Альтемирова вывезли его из больницы на машине, догнать их не удалось.

Драка произошла 19 июня в Назрани. «Кавказский узел» уточняет, что несколько участников драки задержаны: это жители Назрани и сел Сурхахи и Экажево. Издание указывает, что сначала на полицейских напали, а потом они сделали предупредительные выстрелы. «Никто от этой стрельбы, слава Всевышнему, не пострадал. Этого пострадавшего очень быстро увезли. Я так понимаю, что родственники увезли своего же родственника... Спустя время к больнице подъехали силовики. Только у больницы была лишь толпа зевак», — рассказал очевидец произошедшего.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета. В сообщении ведомства говорится о неустановленных лицах, которые «путем нанесения ударов в различные части тела применили насилие в отношении сотрудников, находившихся при исполнении своих служебных обязанностей». Дело будет расследоваться по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

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