Московские полицейские устроили массовую драку в баре

В одном из баров в московском районе Братеево сотрудники полиции устроили массовую драку. Об этом в субботу, 20 апреля, передает Telegram-канал Baza.

По его данным, в потасовке принимали участие сотрудники уголовного розыска, участковый, а также бывший и действующий инспекторы ДПС. Разнять дерущихся не удалось ни охране, ни местному участковому, который также оказался в этом баре. В результате пострадали пятеро полицейских. Все они позже обратились в травмпункт.

В московской полиции после инцидента начали проверку, собщается на сайте столичного главка МВД. Отмечается, что руководители виновных сотрудников будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Осенью 2018 года стало известно, что в Подмосковье следователь полиции избил прокурора. Последний получил несколько ударов в лицо.

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