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Следователя задержали за избиение прокурора в Подмосковье

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В Подмосковье следователь полиции избил прокурора. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, накануне в дежурную часть УМВД России по Электростали поступило сообщение о срабатывании в здании прокуратуры кнопки экстренного вызова наряда полиции.

«В одном из кабинетов прибывшие полицейские пресекли противоправные действия со стороны следователя следственного отдела УМВД, который причинил телесные повреждения сотруднику прокуратуры, находящемуся при исполнении должностных обязанностей на рабочем месте», — рассказала Петрова.

Она отметила, что по факту произошедшего проводится служебная проверка. Полицейский будет уволен из органов по отрицательным мотивам, а его руководители — привлечены к дисциплинарной ответственности.

По словам представителя следственного управления СКР по Московской области Евгении Кирюшиной, 30-летний полицейский задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 295 УК РФ («Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»).

Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил, что при задержанном полицейском обнаружили нож, но в драке с прокурором он его не применял. После инцидента прокурору не потребовалась госпитализация, помощь ему была оказана на месте. Прокурор получил несколько ударов в лицо.

Известно также, что потерпевший является заместителем прокурора города Электросталь, советником юстиции. Оба участника конфликта отказываются пояснять причину случившегося.

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