Полицейские избили мужчину на костылях и попали на видео

В Алтайском крае следователи проверяют видеозапись, на которой полицейские избивают мужчину на костылях. Видео в среду, 14 ноября, публикует TamTam-канал Следственного комитета. Автор видео указывает, что инцидент произошел в городе Горняк.

«По результатам проверки будет дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции», — отметили в Следственном комитете.

В управлении МВД по Алтайскому краю сообщили о начале служебной проверки, которую будут проводить сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности.

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