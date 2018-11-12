Россиянин пожаловался в ЕСПЧ на пытки печкой в полицейской машине

Житель Нижнекамска (Татарстан) Виталий Зачетов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на пытки, рассказал «Ленте.ру» руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.

По словам Зачетова, в октябре 2017 года задержавшие его за административное правонарушение сотрудники правопорядка закрыли закованного в наручники мужчину в патрульной машине с включенной печкой. Через десять минут задержанный стал задыхаться от недостатка кислорода и пытался подать знак полицейским, чтобы те приоткрыли окно или выключили отопление. Затем эти сотрудники, по утверждению Зачетова, избили его руками и ногами, продержали до утра в камере УМВД по Нижнекамскому району и отпустили, оштрафовав на 500 рублей.

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Позднее в травмпункте у мужчины зафиксировали ушибы локтевого сустава, лица и кровоподтеки.

В Следственном комитете трижды отказывались возбуждать уголовное дело в отношении полицейских по заявлению Зачетова. Российские суды признавали их решения законными.

В ноябре 2017 года сообщалось, что после самоубийства Ильназа Пиркина, рассказавшего о выбивании показаний в Нижнекамском УМВД, еще четыре человека сообщили о пытках в том же управлении.

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