Красноярский полицейский поправлял воспоминания свидетеля ударами в голову

В Красноярском крае полицейский бил свидетеля по голове, чтобы тот изменил показания по уголовному делу, говорится на сайте регионального главка Следственного комитета во вторник, 12 декабря.

Суд признал мужчину виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункт «а» части 3 статьи 286 УК) и приговорил его к трем годам заключения.

Действия сотрудника МВД повлекли легкий вред здоровью потерпевшему.

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В октябре 2014 года обвиняемый, занимавший должность начальника отделения в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального управления МВД России «Красноярское» вместе с другими полицейскими приехал в село Агинское Саянского района края для принудительного привода свидетеля по уголовному делу к следователю в райотдел города Красноярска.

По дороге, на заднем пассажирском сиденье, оперативник пытался добиться от свидетеля изменения данных в ходе доследственной проверки показаний, нанося удары по голове.

В ноябре сообщалось, что после самоубийства Ильназа Пиркина, рассказавшего о пытках в полиции Нижнекамска, правозащитники потребовали от Следственного комитета проверить жалобы еще четырех человек, избитых стражами порядка из того же подразделения.

