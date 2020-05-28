Отец-мусульманин избил и поджег принявшую христианство дочь

В Уганде отец-мусульманин избил и поджег 24-летнюю дочь за то, что она приняла христианство. Об этом сообщает Morning Star News.

Девушка находилась у своей тети в Мбале, так как сопровождала отца в командировке, а из-за карантина, введенного на фоне распространения коронавируса, не могла вернуться домой. Там она впервые начала слушать христианские радиопрограммы.

В начале мая пострадавшая позвонила подруге своего отца, исповедовавшей католицизм. «Она рассказывала мне о Христе и о путях спасения», — поделилась девушка. По ее словам, разговор о христианстве услышал отец. Мужчина разозлился, начал избивать дочь, облил ее бензином из канистры и поджег.

«Он сказал своей сестре, что я приняла христианство, и он хочет меня убить», — рассказала девушка. Тетя пострадавшей вывела ее из дома, попросила соседа вызвать такси и отвезла девушку в больницу. Сейчас она находится в медучреждении с сильными ожогами на ноге, животе, в области ребер, шеи и на спине.

Об инциденте не стали заявлять в полицию.

По информации Morning Star News, мусульмане составляют около 12 процентов населения Уганды. В стране предусмотрена свобода вероисповедания, жители в том числе имеют право менять религию.

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